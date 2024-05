Da Tor di Quinto all'Olimpico: la Lazio festeggia i 50 anni dal primo storico scudetto

La Lazio e la sua gente, a Tor di Quinto e poi all’Olimpico (prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli) celebra la banda Maestrelli per i 50 anni dalla vittoria del primo storico scudetto del 1974. Era il 12 maggio di 50 anni fa quando i biancocelesti battendo il Foggi si laureavano per la prima volta campioni d’Italia.

Il campo di Tor Di Quinto, dove si allenavano Chinaglia e compagni, è stato dedicata a quella squadra leggendaria con una targa svelata da Antonio Buccioni presidente della Polisportiva Lazio che recita: “A ricordo imperituro dei campioni d'Italia di Calcio 1973-74. Celebrazioni anche con i paracadutisti scesi sul campo col tricolore.

Passando all’Olimpico, dove la squadra di Tudor è scesa in campo con una divisa speciale, prima della partita lo speaker sulle note di Lucio Battisti ha letta la formazione dei campioni d’Italia 1974 e seguire quelli del presidente Umberto Lenzini e del vice di Maestrelli Bob Lovati. Gli eroi della Banda Maestrelli ancora in vita e i parenti di quelli che non ci sono più hanno sfilato per il campo prendendosi gli applausi degli spalti dello stadio che oggi registra oltre 50mila presenze.

"Oggi è una giornata epica, siamo tramandando la nostra storia ai posteri giovani, alle nuove leve per far capire quanto è importante essere laziale e avere orgoglio di appartenenza. Come anche l'avere la responsabilità di portare dei valori, come il merito, lo spirito di sacrificio, la determinazione e lo spirito di servizio nei confronti di persone meno fortunate che grazie a queste leggende trovano la forza di superare le grande difficoltà” – ha commentato il presidente Claudio Lotito.