Cataldi o Marcos Antonio? Ecco chi è il regista di Sarri

La Lazio ha mischiato le carte del centrocampo col mercato estivo per quanto riguarda il ruolo di regista. I biancocelesti hanno infatti salutato Lucas Leiva e acquistato Marcos Antonio, confermando Danilo Cataldi. Un ipotetico dualismo che però i numeri e Sarri hanno spazzato via dopo appena sette giornate di campionato.

Sarri: Cataldi o Marcos Antonio?

Per Maurizio Sarri il regista titolare della Lazio è Cataldi. Il tecnico ha palesemente scelto di puntare sul romano e laziale per diverse ragioni. La prima innanzitutto è l'esperienza. Cataldi in Serie A ha giocato 179 partite e conosce bene i meccanismi della squadra avendo già alle spalle un anno di Sarrismo, che è valso pure la convocazione in Nazionale. Cataldi oltre che alla costruzione, si da molto da fare per fare filtro davanti alla difesa lotta e recupera palloni. Marcos Antonio arriva da un campionato ucraino molto diverso da quello italiano. Tecnicamente molto dotato il brasiliano pecca in fase di copertura e non assicura la giusta fisicità in mezzo al campo. Ecco perchè dopo varie stagioni da gregario ora Cataldi si è preso in mano la sua Lazio.

I numeri di Cataldi

Le scelte di Sarri in questa prima parte di stagioni sono state nette e non lasciano spazio ad interpretazione. Per il tecnico, il regista della Lazio è Cataldi. Il figlio del vivaio biancoceleste infatti in questa annata si è preso in maniera definitiva le chiavi del centrocampo della sua Lazio. Sarri ha rinunciato al 32 biancoceleste soltanto una volta in nove incontri fra Serie A ed Europa League, e non per scelta ma perchè il centrocampista è stato squalificato dal Giudice Sportivo per blasfemia. Per Cataldi sono 607 i minuti giocati dall'inizio della stagione, con 8 partite su 9 giocate da titolare.

I numeri di Marcos Antonio

Marcos Antonio sta pagando l'inesperienza e il periodo di adattamento al calcio italiano e a quello di Sarri. Il talento del brasiliano non è in discussione e lo riconosce anche il tecnico, come dichiarato più volte. Però è stato lo stesso Sarri a frenare sull'utilizzo del classe 2000 definendolo scadente a livello fisico. In questo avvio di stagione l'ex Shaktar Donetsk ha collezionato 5 presenze, di cui una sola da titolare, per un totale di 138 minuti.