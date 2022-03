Lazio: Cataldi dona la maglia per Giallatini, il tifoso biancoceleste vittima di un incidente stradale

Danilo Cataldi ha avuto un pensiero per Federico Giallatini, giovane tifoso della Lazio scomparso in un incidente stradale in via Tiberina lo scorso 7 marzo.

L'incidente

Federico Giallatini, 23 anni, ha perso la vita quando a bordo della sua moto Honda X-ADV si è scontrato con un autocarro Iveco. Impatto fatale per il ragazzo morto sul colpo. Il funerale si terrà venerdì 11 marzo alle ore 12:00 nel quartiere Montesacro presso la parrocchia del Santissimo Redentore.

Il gesto di Cataldi

Danilo Cataldi era uno dei calciatori biancocelesti più amati da Giallatini. Gli amici del giovane centauro si sono recati a Formello per realizzare uno dei sogni dell'amico scomparso, ovvero riceve una maglia autografata del centrocampista della Lazio. Cataldi si è subito messo a disposizione regalando la sua maglietta autografata.