Infortunio Casale: il difensore salta il derby?

Nella Lazio che ha vinto allo scadere contro la Fiorentina grazie al rigore di Ciro Immobile al 95esimo, non c’era Casale. Il difensore infortunato, che non sta vivendo un bell’inizio di stagione, rischia di saltare il derby.

L’infortunio

Casale ha riportato una “lesione di basso/medio grado carico della regione adduttoria della coscia destra”. Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale del club biancoceleste dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore. L’ex Verona dopo aver saltato la sfida contro i Viola, sarà assente sicuramente contro il Bologna e nel ritorno di Champions League contro il Feyenoord. Il calciatore punta a strappare almeno la convocazione per il derby contro la Roma del 12 novembre.

Inizio difficile

L’inizio di stagione di Casale non è stato dei migliori. Il difensore, l’anno scorso titolarissimo e che con Romagnoli ha composta una delle migliori coppie centrali di tutto il campionato, ha perso lucidità. Diversi gli errori del difensore, come contro la Juventus o in ordine di tempo quelli a Rotterdam, che hanno portato Sarri a metterlo in ballottaggio con Patric, specie in Europa. In Serie A, Casale ha giocato 6 partite su 10, mentre in Champions League la sua unica presenza è stata nella sconfitta in terra olandese. Una mancanza di continuità che contrasta l’alto rendimento della scorsa stagione.

I problemi extracampo

Alle difficoltà in campo, per Casale sono arrivati i disturbi extracampo procurati da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha infatti nominato il difensore nella sua inchiesta per il calcio scommesse. Casale che non risulta fra gli indagati dalla Procura ha immediatamente querelato Corona andando per via legali. Sicuramente un fastidio in più per il giocatore che grazie alle ottime prestazioni dello scorso anno era arrivato nel giro della Nazionale.