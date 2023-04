Casale mette nel mirino il Torino

La Lazio si prepara per la sfida col Torino per continuare la sua corsa verso la Champions League. In vista della sfida contro dubbi sulla difesa biancoceleste.

Gli assenti a Formello

Alla ripresa degli allenamenti a Formello per preparare la partita di sabato contro il Torino, c’erano diversi assenti agli ordini di Sarri. Mancavano all’appello Immobile, causa incidente stradale e sicuramente out contro i granata, ma anche Vecino che sta recuperando da un problema al ginocchio, Pellegrini e infine Casale vittima di un virus influenzale.

Casale, le sue condizioni

Nicolò Casale ha saltato all’ultimo momento la trasferta del Picco, vinta dalla Lazio per tre a zero. Il difensore centrale infatti è da venerdì affetto da un virus influenzale. Il calciatore arrivato in estate dall’Hellas Verona, sta meglio ma ancora non è al 100% ma punta a riprendersi il posto al fianco di Romagnoli per il prossimo appuntamento dei biancocelesti.

La difesa della Lazio

Nella coppia dei centrali che comporrà la difesa della Lazio contro il Torino ci sarà sicuramente Romagnoli. Vicino all’ex Milan, in casa Lazio si respira ottimismo per il completo recupero di Casale ma resta in preallarme Patric con lo spagnolo già impiegato venerdì scorso contro lo Spezia e che è pronto a giocare titolare anche contro il Torino.