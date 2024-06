I dubbi di Tudor sul futuro. I nomi per la panchina della Lazio

Il dietrofront di Daichi Kamada non è stata una mossa di poco conto. Il giapponese ha infatti scosso l’ambiente Lazio e fa vacillare pure Igor Tudor non più convinto al 100% del progetto Lazio. Una polveriera a Formello che Lotito prova a sedare ma che allo stesso tempo fa studiare al presidente laziale soluzioni alternative in caso di salto del banco da parte del croato.

I dubbi di Tudor

La prima certezza della Lazio di Tudor era Kamada. Il giapponese però ha tirato la corda con il club in fase di rinnovo dopo aver dato la sua disponibilità. Il tecnico puntava sull’ex Eintracht Francoforte per rifondare la Lazio. Per lui erano e sono cedibili Guendouzi e Isaksen (utilizzati col contagocce) ma Lotito frena visti i soldi spesi lo scorso anno. L’obiettivo comune è quello di rifondare la Lazio ma fra allenatore e presidente ci sono divergenze sul come fare in chiave calciomercato. Lotito chiede di puntare sul francese e sul danese, l'allenatore vuole cederli e ripartire con altri giocatori. Queste divergenze importanti alimentan le perplessità di Tudor che dubita sulla bontà del futuro calciomercato laziale.

Le parole di Lotito

“Mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto d’arrivo. Ma qui chi pensa di poterci ricattare casca male. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero” – ha tuonato Lotito dopo le parole del ds Fabiani sulla questione relativa al centrocampista. Il numero della Lazio ha parlato anche del futuro di Tudor, senza però parlare di certezze. “Non abbiamo motivo di cambiare allenatore” – dichiara Lotito – “E non penso nemmeno che Tudor ci lascerebbe per altre squadre”. Parole che rispecchiano il pensiero del presidente ma che non assicurano il croato sulla panchina biancoceleste nella prossima stagione.

Chi al posto di Tudor

Con Tudor non sicuro al 100% la Lazio si guarda attorno e studia un piano b. I nomi in lizza sono quelli di Palladino (già nel mirino per il post Sarri) e Italiano che ha salutato la Fiorentina dopo la seconda sconfitta consecutiva in finale di Conference League. I due sono i nomi più caldi in caso di addio al croato arrivato nel finale della scorsa stagione. Impercorribili le strade Allegri e Pioli (clamoroso ritorno), più distante nelle preferenze della dirigenza Marco Baroni autore di un miracolo con la salvezza dell’Hellas Verona.