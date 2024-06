"One Faith, One Passion": la Lazio lancia la campagna abbonamenti 2024/2025

Lunedì 1° luglio alle ore 16:00 la Lazio darà il via a “One Faith, One Passion” la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 per la quale è stata già presentata la nuova maglia.

La campagna abbonamenti

“One Faith, One Passion”. “Una fede, Una Passione”. Questo è il claim scelto dalla Lazio per chiamare a raccolta i suoi tifosi a sostegno di Marco Baroni e della squadra per la nuova annata. La campagna abbonamenti biancoceleste che terminerà il 10 agosto, sarà suddivisa in più fasi.

Nella prima dall’1 al 17 luglio, riguarderà i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti libero dello stadio. Il 19 e il 20 luglio invece i vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato, potranno sottoscrivere l'abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione.

Nella seconda fase dal 22 luglio al 10 agosto potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in vendita libera.

I tipi di abbonamento

La Lazio per la stagione 2024/2025 mette a disposizione dei tifosi due tipi di abbonamento. Il primo è il Classic comprende tutte le partite in casa di campionato più la prima all’Olimpico in Coppa Italia, il secondo è il Global. Quest’ultimo è comprensivo di 24 gare: le 19 di Serie A, la prima di Coppa Italia e le prime quattro del girone della nuova Europa League.

I prezzi

Per quanto riguarda il Classic i prezzi variano dai 295 euro della Curva Nord ai 280 euro della Curva Maestrelli. In Tevere si va dai 499 euro del parterre laterale ai 795 della Tevere Top. Prezzi maggiore in Monte Mario dove nel settore top si dovrà pagare 920 euro, laterale 750 euro.

Il Global prevede 335 euro in Curva, 595 euro il prezzo più basso in Tevere, 890 euro in Monte Mario.

L’abbonamento si potrà pagare in tre rate.