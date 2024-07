Serie A, il calendario della Lazio. Tutte le partite della stagione 2024/2025

La Lazio inizierà il suo campionato 2024/2025 allo Stadio Olimpico. Il debutto biancoceleste di Marco Baroni avverà in casa contro la neopromossa Venezia. Ultima in casa contro il Lecce.

Derby e Big Match

La Lazio giocherà il derby di andata, in programma nell'ultima giornata del girone di andata (19esima) in trasferta. Il ritorno alla 32esima. Stracittadina che arriverà dopo la partita in casa contro l'Atalanta.

Primo big match per i ragazzi di Baroni la sfida contro il Milan alla terza giornata. Finale di stagione ad alta tensione per i biancocelesti con Inter e Juventus alla 38esima e 37esima.

Questo il calendario completo della Lazio per la stagione 2024/2025: