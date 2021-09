Lazio-Cagliari: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio sfida il Cagliari di Mazzarri in campionato per dimenticare le ultime sconfitte. Nei biancocelesti tornano titolari Reina fra i pali, Pedro e Milinkovic-Savic

Dopo la sconfitta in Europa League contro il Galatasaray, la Lazio di Sarri, squalificato, ospita in casa il Cagliari di Walter Mazzarri. I biancocelesti cercano il riscatto all'Olimpico dopo la sconfitta in coppa e in campionato a San Siro contro il Milan.

Le ultime su Lazio-Cagliari

Sarri squalificato, non sarà in panchina per la sfida contro il Cagliari. A bordocampo seguirà la squadra Martusciello. I biancocelesti scenderanno in campo con la formazione tipo con l'unico dubbio legato ai terzini con Lazzari, Hysaj e Marusic che si giocano due maglie. L'ex Spal, tornato da poco dopo l'infortunio, ha giocato 90 minuti in Turchia e potrebbe riposare domenica in vista dell'impegno infrasettimanale e del derby della prossima settimana. Ecco dunque che sono in leggero vantaggio Marusic e Hysaj per partire nell'undici titolare. In porta tornerà Reina che relega in panchina Strakosha autore del clamoroso autogol che è valsa la sconfitta alla Lazio in Europa League. Acerbi e Luiz Felipe sarà la coppia centrale. A centrocampo torna titolare Milinkovic-Savic. Insieme a lui ci saranno Luis Alberto e Leiva chiamato agli straordinari. In attacco si rivede Pedro dal primo minuto, con Felipe Anderson e Immobile.

Mazzarri per la sua prima panchina col Cagliari conferma il 3-5-2 del suo predecessore. Assente l'ex Roma Strootman, a centrocampo giocherà Nandez. In attacco out Pavoletti, dentro l'ex Lazio Keita insieme a Joao Pedro. Ballottaggio a sinistra fra Dalbert e Lykogiannis, col brasiliano in vantaggio. In difesa non ci sarà Godin, presente l'ex biancoceleste Caceres.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Martusciello.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Carboni, Cacere, Ceppitelli; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Lazio-Cagliari, dove vedere la partita:

Lazio-Cagliari è un'esclusiva Dazn. Infatti soltanto gli abbonati alla piattaforma potranno guardare la partita sulle smart tv di ultima generazione, su tutti tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sfida visibile anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet.