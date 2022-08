Lazio-Bologna: probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 14 agosto alle ore 18:30 la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la prima giornata di Serie A 2022/2023. I biancocelesti affronteranno il Bologna del grande ex Mihajlovic. A sostenere Immobile e compagni al debutto stagionale ci saranno più di 35mila tifosi laziali, di cui 23.600 abbonati, ansiosi di vedere i nuovi acquisti biancocelesti costati a Lotito oltre 40 milioni di euro.

Le ultime su Lazio-Bologna

Qualche dubbio di formazione per Sarri per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. In porta agirà Maximiano, Provedel in panchina per i pochi allenamenti con tutta la squadra. In difesa certi del posto Lazzari, Marusic e Alessio Romagnoli che finalmente coronerà il suo sogno di giocare con la maglia della Lazio all'Olimpico, ultimo posto ballottaggio fra Patric (favorito) e Gila. Squalificato Casale. A centrocampo l'unico certo del posto è Milinkovic-Savic. A completare la mediana Cataldi e Basic in leggero vantaggio rispetto a Marcos Antonio e Luis Alberto (sfavorito per motivi disciplinari relativi al mercato), più indietro Vecino. In attacco fuori Pedro per un problema alla caviglia quindi scelte obbligate con Immobile al centro e Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Panchina per Cancellieri.

Il Bologna, in attesa di sbloccare la trattativa per Shomurodov, scenderà in campo con gli stessi 11 che hanno eliminato il Cosenza in Coppa Italia. Quinto a destro l'ex De Silvestri, mentre Sansone vince la concorrenza di Barrow e Orsolini e supporterà in attacco Marko Arnautovic. In porta l'ex Roma Skorupski.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Soumaoro; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Sansone, Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Lazio-Bologna, dove vedere la partita

La partita Lazio-Bologna sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per quanto riguarda Dazn basterà collegarsi tramite app alla propria smart tv oppure collegare la tv a console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà visibile anche su pc, tablet e smartphone scaricando l’applicazione.

Sky invece trasmetterà la sfida dell'Olimpico sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Match trasmesso anche su SkyGo, il servizio streaming di Sky.

Infine valida l'alternativa Now il servizio di streaming live e on demand di Sky visibile acquistando il Pass Sport.