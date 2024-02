Lazio-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 18 febbraio alle ore 12:30 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Bologna per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto per l’Europa con i felsinei a quota 42 punti e i biancocelesti a 37 ma con una partita in meno e reduci dal trionfo agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.

Lazio-Bologna, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Romagnoli squalificato. Al suo posto ci sarà Patric insieme all’ottimo Gila. Terzini Marusic e Lazzari con Hysaj non al meglio. In mezzo al campo verso il forfait Vecino e Rovella, dunque confermato il trio Luis Alberto, Guendouzi (MVP contro i tedeschi), Cataldi. In attacco sarà staffetta fra Immobile e Castellanos, sugli esterni ancora avanti con Isaksen e Felipe Anderson. Pedro dalla panchina, ancora infortunato Zaccagni. In porta il solito Provedel.

Thiago Motta rispolvera l’ex Roma Skorupski fra i pali. In attacco si affida a Zirkzee, sugli esterni Saelemaekers e Orsolini in stato di grazia con tre gol nelle ultime due partite. Squalificato Freuler.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Lazio-Bologna, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Bologna sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Gli utenti Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida dell'Olimpico sui canali dedicati e in streaming su SkyGo.