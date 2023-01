Lazio e Bologna insieme per Mihajlovic a sostegno dell'Associazione donatori midollo osseo

Lazio e Bologna ricorderanno ancora una volta Sinisa Mihajlovic. L'ex calciatore e allenatore scomparso a dicembre bandiera dei biancocelesti ed ex tecnico dei felsinei è un simbolo delle due squadre che si sfideranno all'Olimpico negli ottavi di Coppa Italia.

Lazio e Bologna con ADMO

La Lazio e il Bologna in occasione della partita di Coppa Italia scenderanno in campo oltre per centrare la qualificazione, a sostegno di Admo, l'Associazione Donatori Midollo Osseo.?

Il club biancoceleste, e quello felsineo, metteranno all'asta le meglie indossate dai calciatori sulla piattaforma internazionale? Match Worn Shirt e il ricavato verrà devoluto in favore dell’Admo-sezione Lazio, che a breve aprirà una nuova sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic per ricordare il suo grande coraggio nell’affrontare la malattia e il suo grande altruismo nell’aiutare gli altri pazienti affetti dalla stessa malattia. L’asta si aprirà giovedì 19 gennaio alle ore 18:00, al fischio d'inizio di Lazio-Bologna e si chiuderà alle ore 16:00 di sabato 28 gennaio.

ADMO ringrazia

L'Associazione Donatori Midollo Osseo ha ringraziato la Lazio e il Bologna per il loro sostegno. Queste le parole di Giulio Corradi, Presidente Admosezione Lazio e membro di giunta Admo Nazionale: "Noi ci impegniamo quotidianamente affinché un giorno ogni paziente affetto da una malattia del sangue possa trovare la speranza attraverso un donatore compatibile al 100%. L’urgenza è quotidiana, solo in Italia oggi ci sono oltre 1700 persone in attesa un fratello genetico che possa capovolgere il loro destino. La cura è dentro di noi, ogni ragazzo e ogni ragazza in salute e sotto ai 35 anni può iscriversi al registro e donare una speranza di vita. ADMO chiede a tutti quelli che non possono iscriversi di aiutarci a divulgare e sostenere la nostra missione".

Per Mihajlovic

Sono state tante le iniziative della Lazio in memoria di Mihajlovic, dalle maglie del serbo esposte in occasione di Lazio-Empoli, la gigantografia in Curva Maestrelli che sarà presente anche nella partita di Coppa Italia. Per l'ottavo di finale fra gli spalti ci sarà anche la famiglia Mihajlovic invitata dalla Lazio ad assistere alla partita.