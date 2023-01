Lazio-Bologna 1-0: Felipe Anderson gol, Sarri ai quarti di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte per uno a zero il Bologna all'Olimpico e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. La rete del passaggio del turno la mette a segno Felipe Anderson che gioca da punta vista l'assenza di Immobile.La rete del brasiliano ricorda la stessa che proprio Felipe Anderson segnò nel derby vinto in questa stagione. La squadra di Sarri domina la partita costruisce tanto soprattutto grazie ad uno Zaccagni in stato di grazia e solo Skorupski, ex Roma, nega un passivo più pesante per il Bologna. La Lazio attenderà ora la vincente di Juventus-Monza per conoscere la propria avversaria dei quarti.

Lazio-Bologna, la cronaca

Dopo pochi secondi subito Lazio pericolosa con un destro di Felipe Anderson respinto da Skorupski. Al 12esimo Zaccagni si accentra e calcia col destro ma è centrale. Al 19esimo ancora Zaccagni scappa sulla sinistra e mette dietro alla corrente Milinkovic-Savic che col piatto non mette nei guai il portiere felsineo. Al 33esimo la Lazio passa in vantaggio con Felipe Anderson in un’azione che ricorda il gol vittoria del derby. Pedro ruba palla a Sosa, male in uscita come e serve il brasiliano che da pochi passi non può sbagliare. Al 48esimo Zaccagni serve un pallone perfetto per il terzo tempo di Milinkovic che non trova la porta per pochissimo. Al 54esimo destro al volo di Luis Alberto ben parato da Skorupski. Al 69esimo ancora l’estremo difensore polacco che nega la doppietta a Felipe Anderson.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano 6; Lazzari 6,5 (dal 67’ Marusic 6), Patric 6,5, Romagnoli 6 (dal 67’ Casale 6), Hysaj 6,5; Milinkovic-Savic 6,5 (dall’80’ Vecino s.v.), Cataldi 6 (dal 92' Marcos Antonio s.v.), Luis Alberto 6,5; Pedro 6,5 (dall’80’ Romero s.v.), Felipe Anderson 7, Zaccagni 7. All.: Sarri 7

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Cambiaso 5, Soumaoro 6 (dal 46’ Lucumi 6), Sosa 4, Lykogiannis 5; Schouten 6 (dal 46’ Medel 5,5 (dal 67’ Pyyhtia 5,5), Moro 6; Dominguez 5,5, Aebischer 5,5 (dal 64’ Soriano 5,5), Orsolini 5,5 (dal 64’ Zirkzee 5,5); Barrow 5,5. All.: Thiago Motta 5

Marcatori: 33’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Luis Alberto (L); Sosa (B), Zirkzee (B)

Espulsi:

Arbitro: Baroni

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Una furia il 20 laziale, imprendibile per la difesa felsinea. Stato di forma super.

Felipe Anderson 7: Non ha il killer instict di Immobile ma basta poco per battere questo Bologna e qualificare la Lazio.

Patric 6,5: Ottima prova dello spagnolo. Preciso e attento.

Hysaj 6,5: La sua miglior prestazione da quando è alla Lazio. Bene sia a destra che a sinistra, sia in fase offensiva che difensiva.