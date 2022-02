Lazio-Bologna 3-0: Immobile e Zaccagni stendono l'ex Mihajlovic. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Lazio batte il Bologna con un netto tre a zero. La squadra di Sarri torna nella sua versione migliore e infatti domina la partita rischiando quasi nulla. Primo tempo non esaltante per i biancocelesti che nella ripresa però dilagano trascinati da Luis Alberto e Zaccagni. La qualità di gioco si alza col passare dei minuti e il terzo gol arrivato al termime di una bellissima azione corale ne è la prova. Migliore in campo Zaccagni in stato di grazia. Unica nota negativa l'infortunio di Lazzari.

Lazio-Bologna, la cronaca

La Lazio sblocca la partita al 13esimo. A segno il solito Immobile che dal dischetto supera Skorupski. Proteste del Bologna per il calcio di rigore assegnato ai biancocelesti per una sbracciata di Soumaoro ai danni di Zaccagni. Il numero 20 laziale va in pressing sul difensore felsineo in possesso palla e viene colpito dal braccio largo di Soumaoro. Lazio vicina al raddoppio ma Skorupski è presente su un tiro dalla distanza e poi in uscita su Immobile. Partenza sprint nella ripresa per il Bologna che va vicina al gol con un tacco di Arnautovic, ma Strakosha para attento. La Lazio risponde con Immobile che da ottima posizione però spara incredibilmente alto. Al 53esimo Zaccagni segna il 2 a 0 della Lazio. Il numero 20 biancoceleste riceve un gran assist da Luis Alberto e col mancino batte Skorupski in uscita. Al 63esimo arriva il terzo gol biancoceleste. Al termine di una bellissima azione della Lazio, orchestrata da Luis Alberto, l’ex Verona trova un tocco facile su un cross basso perfetto di Lazzari.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 7, Luiz Felipe 6, Patric 6 (dal 78’ Radu s.v.), Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 6 (dall’82’ Basic s.v.), Leiva 6 (dal 66’ Cataldi 6), Luis Alberto 7; Pedro 6 (dal 66’ Felipe Anderson 6), Immobile 7, Zaccagni 8 (dal 78’ Moro s.v.). All.: Sarri 7.

Bologna (3-5-2): Skorupski 6,5; Soumaoro 4,5 (dal 58’ Bonifazi 5,5), Medel 5, Theate 5; Hichey 5,5 (dal 78’ Vignato s.v.), Schouten 5,5 (dal 66’ Aebischer 5,5), Svanberg 5,5, Soriano 5 (dal 46’ Barrow 6), Dijks 5 (dal 46’ Kasius 6,5); Orsolini 5, Arnautovic 5,5. All.: Mihajlovic 5.

Marcatori: 13’ rig. Immobile (L), 53’, 63’ Zaccagni (L),

Ammoniti: Luis Alberto (L), Leiva (L); Svanberg (B), Medel (B)

Arbitro: Piccinini

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 8: Momento di forma strepitoso per il numero 20 biancoceleste che oggi sigla una doppietta e si guadagna il rigore che sblocca la partita. Il tutto sotto gli occhi di Mancini.

Immobile 7: Cecchino infallbiile, il capitano biancoceleste sblocca la partita che si mette in discesa per i suoi. Son 19 gol in campionato.

Luis Alberto 7: Non sbaglia una giocata. Perfetto, serve pure l'assist, geniale, per il primo gol di Zaccagni. Ammonito salterà la prossima partita per squalifica.

Marusic 5,5: Unica nota fuori dal coro biancoceleste. Dalle sue parti il Bologna prova a costruire qualcosa.