Lazio operazione Berardi: Cancellieri la chiave per l'esterno della Nazionale

La Lazio si gode la fine del campionato che l’ha vista protagonista con il secondo posto in classifica ma allo stesso tempo pensa, senza Tare, alla stagione prossima che la vedrà impegnata in Champions League. Per non fallire il grande appuntamento europeo il club già studia per regalare a Sarri un grande colpo: Berardi.

Berardi sogno di mercato

La Lazio vuole Berardi come regalo per Sarri in vista della prossima stagione. Un altro esterno offensivo da inserire in rosa è un obiettivo concreto per i biancocelesti che puntano ad essere protagonisti anche nella prossima stagione. Berardi ha tutte le caratteristiche per entrare appieno nei meccanismi di Sarri: impegno in fase difensiva, conosce il campionato, è nel giro della Nazionale, non è più giovanissimo (classe 1994), presente in zona gol e assist (133 e 91 in 352 presenze col Sassuolo). Tutte qualità che soddisfano il tecnico col giocatore che si andrebbe a piazzare nel lato destro dell'attacco laziale alternandosi con Felipe Anderson.

Le parole di Berardi

A far sognare la Lazio ci sono anche le parole del capitano del Sassuolo che al termine dell’ultima partita stagionale ha espressamente dichiarato la sua volontà di giocare la Champions League. Queste le sue parole: “È da un bel po’ di tempo che ambisco a giocare la Champions League. Ma serve trovare un accordo fra tutti”. La porta alla Lazio è aperta, con i biancocelesti che hanno superato la concorrenza del Milan distratto dallo scossone societario.

L’operazione

Trattare col Sassuolo non è facile ma la Lazio ha discrete carte da giocare. La prima è la partecipazione alla Champions League, l’altra è Cancellieri. L’esterno alla Lazio ha deluso e trovato sempre meno spazio nelle rotazioni di Sarri ed è quindi sacrificabile. L’azzurrino piace al Sassuolo che lo aveva già seguito in passato. Lui può essere la chiave giusta per scardinare le resistenze neroverdi. Il Sassuolo chiede poco più di 30 milioni per l’attaccante, Lotito cerca lo sconto con la carta Cancellieri valutato circa 10 milioni.