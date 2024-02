Lazio-Bayern Monaco: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League in tv e in diretta streaming

Mercoledì 14 febbraio alle ore 21:00 la Lazio all’Olimpico ospiterà il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti arrivano a questo punto della competizione dopo il secondo posto conquistato nel girone alle spalle dell’Atletico Madrid. Ritorno in Germania in programma martedì 5 marzo.

Lazio-Bayern Monaco, le ultime di formazione

Non buone notizie per Sarri che non recupera Zaccagni e Patric. I due assenti nella vittoria di Cagliari salteranno il match europeo. Al posto dell’esterno nel tridente confermato Isaksen insieme a Felipe Anderson e Immobile che ha raggiunto quota 200 gol in Serie A. Dalla panchina Pedro e Castellanos. Allarme Rovella non al meglio, al suo posto è pronto Vecino davanti alla difesa supportato da Luis Alberto e Guendouzi. In difesa ancora Gila con Romagnoli, mentre sulle fasce certo di una maglia Marusic, ballottaggio fra Hysaj e Lazzari con l’albanese leggermente avanti. In porta il solito Provedel.

Tuchel è contestato dai tifosi dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen e cerca riscatto in Europa. L’attacco è affidato a Harry Kane supportato da Musiala, Sane e il veterano Muller. Assente Davies per infortunio.

Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All.: Sarri

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, De Ligt, Guerreiro; Pavlovic, Goretska; Musiala, Muller, Sane; Kane.

Lazio-Bayern Monaco, dove vedere la partita

La partita di Champions League fra Lazio e Bayern Monaco sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Gli utenti potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’ottavo di finale sarà visibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.