Champions League, la Lazio fa piccolo il Bayern Monaco. I voti dell'impresa biancoceleste

La Lazio ha vinto per 1 a 0 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. Prova magistrale della squadra di Sarri che organizzata in fase difensiva e letale in attacco, ha concesso soltanto le briciole ai tedeschi in crisi e ha colpito grazie ad un rigore del solito Ciro Immobile.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 6: Il voto migliore per un portiere. Contro Kane, Muller, Musiala, Sane non deve fare un intervento per merito di un’organizzazione difensiva perfetta.

Marusic 6: Il terzino montenegrino contro Musiala è quello che soffre di più nella difesa di Sarri almeno nel primo tempo. Poi sale di tono nella ripresa e ne esce indenne.

Gila 7: Un muro lo spagnolo. Dalle sue parti non si passa, cancella dalla partita Kane mica uno qualunque. (dall’81’ Patric 6,5: Entra nel finale in tempo per prendersi gli applausi dell’Olimpico dopo il muro eretto contro Musiala).

Romagnoli 7: Insieme a Gila gioca una partita stoica e gagliarda. Guida il muro biancoceleste alla perfezione.

Hysaj 7: Non soffre Sane. Proprio così l’albanese prende subito le misure all’esterno tedesco annullandolo. Si propone pure davanti con coraggio e qualità. (dal 60’ Lazzari 6,5: Una freccia. Entra e spacca la linea difensiva avversaria e nel finale mette in mezzo un pallone molto pericoloso non sfruttato al meglio dai compagni).

Cataldi 7: Gioca a sorpresa visto il problema di Vecino nel riscaldamento ma si cala perfettamente nella parte. Ottimo filtro e verticalizzazioni, la bella Lazio di ieri sera è passata dai suoi piedi.

Guendouzi 8: Eletto dalla Uefa migliore in campo non per caso. Corre per tre, affronta i tedeschi senza paura e vince ogni duello. Respinge e riparte. Una forza della natura, è ovunque.

Luis Alberto 7: La qualità della Lazio passa da lui. Si mette in proprio ma pecca di mira, poi pennella assist per i compagni. Illumina l’Olimpico. (dall’81’ Kamada 6: Entra nel finale e bene. Serve a Pedro il pallone del possibile 2-0).

Isaksen 7,5: Ha la totale fiducia di Sarri e dei compagni e si vede. È il più propositivo in attacco, crea continui pericoli alla difesa bavarese. Prima si trova un grande Neuer davanti, poi è bravo a conquistarsi il calcio di rigore della vittoria. Importante. (dal 74’ Pedro 6: Spreca l’occasione del 2-0 nel finale).

Immobile 7,5: Dà tutto per la causa impegnandosi nel recupero del pallone per poi sfogarsi palla a piede. Nell’azione del rigore è caparbio, bravo e fortunato a saltare tutta la difesa tedesca. Dagli 11 metri è un cecchino e regala il primo round al popolo laziale. (dal 74’ Castellanos 6: Pulito nelle giocate senza esagerare).

Felipe Anderson 6,5: Fornisce un aiuto importante in fase difensiva pagando un po' davanti. Quello stop imperfetto nel finale davanti a Neuer lascia l’amaro in bocca.

Sarri 9: Magistrale. Dimostra che con organizzazione e gioco si può vincere contro una big d’Europa. La Lazio concede agli avversari solo dei calci di punizione e poi nulla. Blocca le bocche di fuoco tedesche. In attacco idee chiare con Luis Alberto che innesca gli esterni sempre pericolosi. Un capolavoro tattico, una notte da Champions da incorniciare.