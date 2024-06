Come giocherà Marco Baroni alla Lazio? Modulo, idee e formazione del nuovo allenatore

A Formello è ufficialmente iniziata l'era Marco Baroni. Il tecnico è stato ufficializzato dalla Lazio e guiderà la squadra nelle prossime stagioni. Dopo le divergenze con Tudor, adesso Lotito continuerà sulla sua strategia di mercato puntando su diversi giovani da affidare al tecnico specialista delle salvezze.

Come giocherà la Lazio di Baroni

Baroni è un allenatore che fa di necessità virtù col materiale a sua disposizione. Il modulo principalmente utilizzato dal tecnico è il 4-3-3 che può variare in 4-2-3-1 a discapito della difesa a 3 poco utilizzato. Difesa a 4, pressing e solidità difensiva dunque i punti cardini del gioco di Baroni, un passo indietro, seppur, breve, nel passato dunque per la Lazio dopo l'esperienza della linea difensiva a tre fortemente voluta da Tudor e un ritorno al classico su cui premeva Sarri.

Chi troverà spazio sarà sicuramente Guendouzi. Il francese messo sul mercato da Tudor dopo l'avvio di stagione da titolare con Sarri ritornerà nell'undici titolare.

In attesa di rinforzi dal mercato l'undici ideale della Lazio 2024/2025 ideale di Baroni è così composto: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila/Casale, Marusic; Rovella, Guendouzi, Vecino; Isaksen, Castellanos/Immobile, Zaccagni.

Il mercato

L'attuale rosa della Lazio, specie in mezzo al campo dopo la partenza di Luis Alberto, necessità di innesti di qualità. Lotito ha in mano Tchatouna (jolly offensivo) e sta lavorando per regalare a Baroni Noslin, esterno offensivo/attaccante decisivo nella salvezza dell'Hellas Verona. In mezzo al campo la dirigenza laziale è a lavoro per Dele-Bashiru centrocampista classe 2001 che ha giocato all'Hataysport in Turchia e sotto traccia sta sondando il terreno per il romano Folorunsho (1998) protagonista della salvezza dell'Hellas con Baroni (ma di proprietà del Napoli), tifoso laziale (scartato da Inzaghi ai tempi delle giovanili per il suo carattere) ed ora impegnato agli Europei di Germani con la Nazionale.