La Lazio pesca dalla Sampdoria retrocessa: calciatore vicino ai biancocelesti

La Lazio spinge per chiudere il primo colpo del suo calciomercato. Il club biancoceleste punta forte ad ingaggiare Emil Audero portiere della Sampdoria che alla Lazio farebbe il secondo.

Lazio, Audero obiettivo

Emil Audero (1997) è stato individuato dalla Lazio come perfetto dodicesimo. L’estremo difensore è destinato a ricoprire i panni del secondo portiere biancoceleste alle spalle di Ivan Provedel, il miglior portiere della scorsa Serie A. Audero è un portiere affidabile e con diversa esperienza nel campionato (164 presenze in Serie A), e un bravo para-rigori. Il portiere ha superato la concorrenza (si seguivano Carnesecchi a Cragno) ed è il prescelto per approdare a Formello.

L’operazione

Fra i fattori che spingono alla chiusura dell’operazione è il prezzo e la volontà del portiere di non giocare in Serie B. La retrocessione della Sampdoria infatti apre le porte all’addio dell’estremo difensore. I blucerchiati chiedono circa 7 milioni di euro, ma vista la volontà del giocatore e il fatto che ha saltato la parte finale della stagione per infortunio, la Lazio spingerà per un consistente sconto e la trattativa potrà chiudersi a breve. Inoltre la Samp ha appena riportato a Genova, Falcone protagonista della salvezza del Lecce. Un altro indizio che fa presagire la partenza di Audero.

Luis Maximiano in partenza

L’arrivo di Audero è legato alla partenza di Luis Maximiano. Il portoghese mai realmente voluto da Sarri che ha spinto invece per Provedel, non ha convinto il tecnico che ad onor del vero ha concesso pochissime opportunità al portiere. Dopo il debutto horror contro il Bologna alla prima giornata, Luis Maximiano è stato declassato a secondo giocando qualche partita in coppa e commettendo altri errori come contro la Juventus. Costato sui 10 milioni di euro la scorsa estate, la Lazio proverà a rientrare il più possibile dall’investimento. Il portiere ha mercato in Spagna mentre in Italia interessa alla Fiorentina.