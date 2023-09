Lazio-Atletico Madrid: le probabili formazioni dove vedere la partita di Champions League in tv e in diretta streaming

Martedì 19 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico la Lazio giocherà la prima partita del Girone E di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dopo la sconfitta con polemiche in campionato contro la Juventus, la squadra di Sarri cerca il grande colpo in Europa contro il grande ex Simeone.

Lazio-Atletico Madrid, le ultime di formazione

Maurizio Sarri valuta alcuni cambi di formazione. Reparto che va verso la rivoluzione è il centrocampo. L’unico mantenere il posto è Luis Alberto, ancora una volta brillante anche contro la Juve, per il resto Guendouzi è in vantaggio su Kamada mentre Vecino parte avanti rispetto a Cataldi e Rovella. Il tecnico valuta dei cambi anche in difesa dove Pellegrini insidia Hysaj. Confermati Marusic, Romagnoli e Casale. In porta Provedel. Non si tocca l’attacco con Immobile punto di riferimento sostenuto da Zaccagni e Felipe Anderson. Dalla panchina Pedro.

Simeone perde per infortunio Lemar. In porta ci sarà Oblak mentre l’attacco sarà affidato ad Alvaro Morata, sogno estivo della Roma. A centrocampo agirà De Paul.

Lazio-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All.: Simeone

Lazio-Atletico Madrid, dove vedere la partita

La partita di Champions League fra Lazio e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset. Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida dell’Olimpico sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport oltre alla modalità streaming tramite SkyGo.

Il match europeo degli uomini di Sarri sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 e sul sito Sportmediaset. Match visibile anche su Now e Mediaset Infinity.