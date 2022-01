Lazio-Atalanta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 22 gennaio alle 20:45 la Lazio sfiderà all'Olimpico l'Atalanta per la partita valida per la 23esima giornata di Serie A. La sfida è molto delicata per i biancocelesti (35 punti) che in caso di vittoria accorcierebbero le distanze dai bergamaschi quarti in classifica a quota 42. Scelte di formazioni quasi obbligate per Sarri fra infortuni e squalifiche.

Lazio-Atalanta, le ultime di formazione

Tanti stop nella Lazio. Infatti sicuri assenti saranno Cataldi squalificato e Pedro infortunatosi nella sfida contro la Salernitana. Spazio a centrocampo dunque a Lucas Leiva, che in campionato non gioca dal 1' minuto dalla disastrosa sconfitta contro l'Hellas Verona ad ottobre. Con lui ci saranno Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa ancora assente Acerbi, così come Radu quindi davanti a Strakosha ci saranno Hysaj, Luiz Felipe, Patric e Marusic. In attacco certi del posto Immobile e Felipe Anderson. Per l'ultimo posto nel tridente è una corsa a 4 per una maglia: infatti Zaccagni è uscito malconcio dall'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Udinese e in caso di suo forfait, probabile, ecco che è pronto Raul Moro anche se è viva la concorrenza di Luka Romero e di Lazzari.

Come Sarri, anche Gasperini deve ovviare a tante assenze. Negli orobici sicuramente non ci sarà Zapata (infortunato e con tante voci di mercato attorno), ma nemmeno Gosens, Ilicic, Malinovskyi e Hateboer. A guidare l'attacco bergamasco dunque ci sarà Muriel supportato da Pasalic e Pessina. Sulle corsie esterne agiranno Zappacosta e Pezzella.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All.: Sarr.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Toloi, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel. All.: Gasperini.

Lazio-Atalanta, dove vederla

La partita Lazio-Atalanta sarà trasmessa in co-esclusiva sia da Dazn che da Sky. Per gli abbonati Dazn basterà scaricare l'app sulla propria smart tv oppure collegare il televisore a Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX o ad altri dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. La sfida sarà fruibile anche su tablet, pc o smartphone.

Il match fra Sarri e Gasperini sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Utilizzabile anche il servizio streaming di SkyGo e Now, il servizio streaming on demand di Sky.