Lazio-Atalanta: si gioca, è ufficiale

Nessun cambio di programma, Lazio-Atalanta si giocherà regolarmente oggi sabato 22 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Nel pomeriggio di ieri infatti si pensava ad un rinvio della sfida causa casi Covid nei bergamaschi.

Paura Covid

L'Atalanta, con un comunicato arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì 21 gennaio, aveva annunciato di aver slittato il volo per Roma a causa di nuove positività emerse dopo il consueto giro di tamponi. Questo aveva allarmato tutti sul possibile rinvio della partita contro la Lazio, visto che col nuovo protocollo, basta avere 9 positivi in squadra per non poter giocare.

Lazio-Atalanta si gioca

Dopo aver passato la notte a Zingonia, i calciatori dell'Atalanta si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi che non ha portato nessun nuovo caso Covid. Quindi dopo un allenamento, la squadra partirà per la Capitale per la sfida contro la Lazio di questa sera.

Sarri recupera Zaccagni, tante defezioni per Gasp

Per la partita di questa sera Sarri ha recuperato Zaccagni non al top della condizione, ma che scenderà in campo contro un'Atalanta piena di defezioni causa Covid. I nomi dei positivi non sono stati comunicati, ma l'emergenza Covid riguarderebbe ben 7 calciatori bergamaschi.