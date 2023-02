Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 11 febbraio alle ore 20:45 la Lazio all’Olimpico attende l’Atalanta di Gasperini per la ventiduesima giornata di Serie A. Sfida da scontro diretto con le due squadre in lotta per un posto in Champions League. La Lazio arriva al big match dal quarto posti in classifica con 39 punti con soltanto un punto di vantaggio rispetto ai bergamaschi. All’andata vinse la Lazio due a zero.

Lazio-Atalanta, le ultime di formazione

Maurizio Sarri valuta dei cambi di formazione in vista della sfida contro l’Atalanta. La prima riguarda il centrocampo. Confermati Luis Alberto e Milinkovic-Savic, va verso il forfait Cataldi per un problema alla coscia, al suo posto pronto Vecino e non Marcos Antonio. In avanti guiderà l’attacco Ciro Immobile alla ricerca della miglior condizione fisica. Con lui Zaccagni e Felipe Anderson, dalla panchina Pedro in gol contro il Verona. Dubbi in difesa dove Lazzari e Pellegrini cercano spazio. Entrambi vanno però verso la panchina con Marusic e Hysaj verso la conferma perchè a detta di Sarri stanno meglio fisicamente e mentalmente. Completano la difesa laziale Romagnoli, Casale davanti a Provedel.

Gasperini non avrà a disposizione Maehle e Muriel squalificati e Pasalic infortunato. A guidare l’attacco bergamasco ci saranno Lookman e Hojlund. In mediana Koopmeiners.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund. All.: Gasperini

Lazio-Atalanta, dove vederla

La partita Lazio-Atalanta sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Per vedere la sfida dell'Olimpico su Dazn basterà collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita fra biancocelesti sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Partita disponibile anche su SkyGo.