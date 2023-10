Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 8 ottobre alle ore 15:00 all’Olimpico la Lazio ospita l’Atalanta per l’ottava giornata di Serie A. I biancocelesti, alle prese col sostegno a Gualtieri per la corsa all'Expo, hanno vinto contro il Celtic in Champions League ma in campionato navigano al 16esimo posto con 7 punti dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Bergamaschi a quota 13 punti.

Lazio-Atalanta, le ultime di formazione

Tanti dubbi per Maurizio Sarri. Dopo la trasferta di Glasgow condizioni non ottimali per un Ciro Immobile in crisi. Vista la situazione è pronto Castellanos supportato da Zaccagni e Felipe Anderson. A centrocampo inamovibile Luis Alberto, può rivedersi Guendouzi a discapito di Kamada. Davanti la difesa, ballottaggio apertissimo fra Rovella e Vecino. Marusic si riprende il posto da terzino a destra, a sinistra Pellegrini, coppia centrale composta da Romagnoli e Casale. In porta Provedel.

Gasperini recupera Gianluca Scamacca, ma il classe 1999 partirà dalla panchina. In porta leggermente avanti Carnesecchi rispetto a Musso. In difesa in dubbio Djimsiti.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All.: Gasperini

Lazio-Atalanta, dove verderla

La partita fra Lazio e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere il match fra biancocelesti e nerazzurri è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.