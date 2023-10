Lazio-Atalanta 3-2: la decide Vecino, che show all'Olimpico

La Lazio vince per tre a a due all'Olimpico contro l'Atalanta. Partita bellissima e molto aperta con la squadra di Sarri che ha aggredito la partita nei primi minuti facendo rivedere tutto quello di buono messo in campo l'anno scorso: pressing, velocità, scambi e tanta qualità. L'autogol di De Ketelaere e prima rete in biancoceleste di Castellanos (migliore in campo) facevano pensare ad una partita in discesa per i laziali ma l'Atalanta non molla e risale fino al 2-2 sfruttando gli errori biancocelesti. Dalla panchina però Sarri pesca il jolly Vecino che su torre di Castellanos trova il gol della vittoria e fa esultare l'Olimpico. Lazio adesso a quota 10 punti in classifica.

Lazio-Atalanta, la cronaca

Al 5’ la Lazio passa in vantaggio dagli sviluppi di corner. Angolo di Luis Alberto e autogol di De Ketelaere. All’11esimo la Lazio raddoppia con Castellanos che trova il suo primo gol in maglia biancoceleste su cross di Felipe Anderson. Al 14esimo miracolo di Musso su Casale a centimetri dal terzo gol. Al 18esimo biancocelesti vicini al tris con un destro da fuori area di Guendouzi che colpisce la parte alta della traversa. Al 33 l’Atalanta accorcia le distanze con un colpo di testa di Ederson. Al 49esimo grande giocata di De Ketelaere che si libera di Romagnoli e calcia trovando la strepitosa risposta di Provedel. Al 63esimo il pareggio dell’Atalanta con Kolasinac che di testa vince il duello con Marusic. Al 74esimo colpo di testa di Kamada, centrale. All’83esimo la Lazio ripassa in vantaggio con Vecino che si inserisce in area e col destro batte Musso su assist di Castellanos. All'88esimo colpo di testa di Scalvini fuori di non molto. Al 90esimo Lookman ruba palla ad Hysaj, serve Muriel ma il suo destro è respinto da Provedel.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 5, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 5,5; Guendouzi 6,5 (dal 64’ Kamada 6), Rovella 6,5 (dal 77’ Cataldi s.v.), Luis Alberto 6,5 (dal 55’ Vecino 7); Felipe Anderson 6,5 (dal 77’ Isaksen 6,5), Castellanos 8, Zaccagni 6,5 (dal 55’ Pedro 6,5). All.: Sarri 6,5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6,5; Djimsiti 4, Scalvini 5, Kolasinac 6; Zappacosta 5 (dall’81’ Holm s.v.), De Roon 6, Ederson 6,5, Ruggeri 6,5 (dall’81’ Bakker s.v.); Pasalic 5,5 (dal 46’ Koopmeiners 6,5); De Ketelaere 5,5 (dal 70’ Muriel 5,5), Scamacca 5 (dal 60’ Lookman 6). All.: Gasperini 5,5

Marcatori: 5’ aut. De Ketelaere (A), 11’ Castellanos (L), 83’ Vecino); 33’ Ederson (A), 63’ Kolasinac (A)

Ammoniti: Vecino (L): Ruggeri (A)

Arbitro: Orsato

I top e flop biancocelesti

Castellanos 8: Decisivo l’attaccante. Non fa rimpiangere Immobile mettendo a segno un gol e un assist e tante giocate preziose.

Vecino 7: Ancora decisivo l'urugaiano dopo la partita di Glasgow. Esperienza e gol al servizio della squadra.

Zaccagni 6,5: Non segna ma fa vedere i fantasmi a Zappacosta e Scalvini. Imprendibile.

Marusic 5: Il peggiore dei biancocelesti. Troppo morbido in occasione del 2-2.