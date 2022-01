Lazio-Atalanta 0-0: All'Olimpico vince la noia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia in casa per 0 a 0 contro l'Atalanta decimata da infortuni e Covid. La peggior partita stagionale della squadra biancoceleste che non riesce a dare ritmo alla partita. Lenta, prevedibile, mai pericolosa. Gli uomini di Sarri non subiscono nulla, ma non creano nessun pericolo all'attenta retroguardia bergamasca che cancella dal campo di gioco Immobile. Pesa sicuramente sulla prestazione della squadra biancoceleste i 120 minuti di martedì contro l'Udinese di Coppa Italia, ma la Lazio è stata davvero deludente contro un avversario in piena emergenza. Da rivedere pure i cambi, tardivi e che non cambiano l'andamento della partita. Urgono rinforzi, interventi sul mercato al più presto.

Lazio-Atalanta, la cronaca

La partita per tutto il primo tempo procede a ritmi lenti e non si registrano tiri in porta. Al 51esimo arriva il primo tiro verso lo specchio della porta ed è dell’Atalanta con Pessina. Il tentativo del centrocampista della Nazionale è centrale e non crea problemi a Strakosha. La Lazio risponde con Immobile, ma il colpo di testa del capitano laziale non centra la porta di Musso. Al 64esimo la Lazio va a centimetri dal gol del vantaggio con Zaccagni. L’ex Verona controlla un difficile pallone dentro l’area e calcia di destro, ma il suo tiro si infrange sul palo. Miranchuk ci prova al 59esimo ma anche in questo caso il tiro è telefonato e facile preda per Strakosha. Al 74esimo Marusic ci prova dal limito e il suo tiro esce di poco a lato della porta atalantina. Successivamente è il turno di Luis Alberto ma lo spagnolo tira in maniera debole fra le braccia di Musso.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Hysaj 6,5 (dal 69’ Lazzari 6,5), Luiz Felipe 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic 5,5, Leiva 6, Luis Alberto 5,5 (dal 79’ Basic s.v.); Zaccagni 6,5, Felipe Anderson 4, Immobile 5. All.: Sarri 5.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Demiral 7, Djimsiti 5,5, Palomino 7; Zappacosta 5,5, Scalvini 6 (dal 61’ Maehle 6), Freuler 6, Pezzella 6; Pessina 6,5 (dall’85’ Sidibe s.v.); Miranchuk 5,5 (dal 70’ Toloi 5,5), Piccoli 5 (dall’85’ De Nipoti s.v.). All.: Gasperini 6,5.

Ammoniti: Pezzella (A), Zappacosta (A), Toloi (A)

Arbitro: Sozza

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 6,5: L'unico che prova a inventare qualcosa, il suo palo urla vendetta. Fa ammattire Djimsiti e Zappacosta.

Lazzari 6,5: Entra e dà la scossa, ma non basta.

Immobile 5: Perde il duello con Demiral. Pochi palloni giocabili, ma lui non fa nulla per cercarseli.

Felpe Anderson 4: Sbaglia tutto il possibile. Passaggi, corse, ripiegamenti, attacchi in profondità. Serata da dimenticare.