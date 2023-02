Lazio-Atalanta 0-2: la Dea passa all'Olimpico, Sarri perde la sfida Champions. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde lo scontro diretto per la Champions League contro l'Atalanta. All'Olimpico i bergamaschi si impongono per due a zero grazie ad una rete per tempo, prima di Zappacosta e poi di Hojlund. La squadra di Sarri gioca una pessima partita, dominata dai nerazzurri e solo Provedel evita un passivo più ampio. A far la differenza il ritmo: l'Atalanta ha corso tanto e bene la Lazio no. I biancocelesti non sono mai riusciti ad imporre il loro palleggio perdendo anche tutti i contrasti. Gasperini vince con merito e supera proprio la Lazio in classifica, che scivolta al sesto posto. Brutta sconfitta nel punteggio e sul modo per Sarri. Contestazione del tifo laziale al triplice fischio.

Lazio-Atalanta, la cronaca

Al 7mo ci prova Koopmeiners dalla distanza, Provedel devia. Poi è il turno di Zappacosta, ma il suo tiro termina fuori di poco. Provedel si ripete al 12esimo su un tiro al volo di Hateboer. Al 17esimo clamorosa occasione cestinata da Immobile che dopo un numero di Milinkovic si trova a tu per tu con Musso ma spara incredibilmente alto. Al 21esimo ancora Provedel protagonista a deviare in angolo con l’aiuto della traversa un tiro di Lookman. Al 23esimo vantaggio bergamasco con un super tiro a giro di Zappacosta che termina all’angolino. Al 35esimo ancora nerazzurri pericoloso con un tiro di Hojlund che non trova la porta per poco. Al 43esimo Zaccagni libera il destro ma Musso vola e devia in corner. Ad inizio secondo tempo altra occasione ghiotta per Immobile che si fa però ipnotizzare da Musso. Sull’azione seguente Hojlund brucia la difesa della Lazio e solo un superbo Provedel salva la Lazio. Al 65esimo raddoppio orobico: brutto passaggio in orizzontale di Luis Alberto e contropiede bergamasco concluso da Hojlund che da zero metri mette in rete un cross rasoterra di Lookman.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 5, Casale 5,5, Romagnoli 6 (dal 39’ Patric 5), Hysaj 5,5 (dal 58’ Lazzari 5,5); Cataldi 5 (dal 57’ Vecino 6), Milinkovic-Savic 5, Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5,5 (dal 58’ Pedro 5,5), Immobile 4, Zaccagni 6. All.: Sarri 4

Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Toloi 6,5, Djmsiti 6, Scalvini 6 (dal 59’ Palomino 6); Hateboer 6,5 (dal 63’ Demiral 6,5), De Roon 6, Koopmeiners 7, Zappacosta 7; Ederson 6,5; Lookman 7,5 (dall'89' Boga s.v.), Hojlund 8 (dall'89' Zapata s.v.). All.: Gasperini 8

Marcatori: 23’ Zappacosta (A), 65’ Hojlund (A)

Ammoniti: Zaccagni (L); Scalvini (A), De Roon (A)

Arbitro: Orsato

I top e flop biancocelesti

Provedel 7: Se il passivo non è più pesante e solo merito suo. Il migliore della Lazio.

Luis Alberto 5: Sanguinoso il pallone perso che di pratica blinda il risultato a favore dei bergamaschi.

Patric 5: Da rivedere. Inguardabile la non chisura sul gol del 2-0 Atalanta.

Immobile 4: Ha sulla coscienza due gravi errori, non lui, davanti al portiere, prima sullo 0-0, poi sullo 0-1.