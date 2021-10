Lazio, parla l'agente di Florani Mussolini

Nella Lazio che cade a Verona sotto i colpi di Giovanni Simeone, fa notizia la convocazione in prima squadra di Romano Floriani Mussolini pronipote del Duce. Della situazione ha parlato a Radio Incontro Olympia, il suo agente Maurizio Tonicchi.

Le parole dell'agente di Mussolini

Floriani Mussolini è stato convocato da Maurizio Sarri per via dell'emergenza difensiva della squadra biancoceleste. Infatti viste le assenze per squalifica di Acerbi e Luiz Felipe, Sarri ha convocato il pronipote di Mussolini che è rimasto in panchina al Bentegodi. "Sarri stima tantissimo il ragazzo" - dichiara l'agente - " lo ha chiamato dopo l’ennesima bella prestazione con la Primavera". Il classe 2003, Floriani Mussolini infatti è un perno della Primvaera laziale allenata da Calori ed è capace di ricoprire più ruoli in difesa.

L'agente poi ha parlato dell'esperienze del giovane calciatore nella sua breve carriera: "Il ragazzo che tre anni fa ha avuto il coraggio di togliersi la maglietta della Lazio, andare a fare un anno alla Vigor Perconti e tornare alla Lazio più forte di prima diventando anche titolare inamovibile. Soddisfazioni su soddisfazioni".

Tonicchi interviene duramente quando si parla del clamore che ha datto la convocazione del giovane in Prima squadra. L'agente definisce "squallido" quello che è successo. "Penso che rovinare la gioia di un ragazzo che è umile e molto professionale, con una serie di battute è proprio squallido. Non ne vale la pena nemmeno parlarne. Per fortuna abbiamo allenatori seri come Sarri".