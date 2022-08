Lazio-Inter incontro per Acerbi. Ecco l'offerta nerazzurra

Francesco Acerbi è ormai un oggetto estraneo alla Lazio. Il difensore in rotta con tutto l'ambiente biancoceleste dal tifo all'allenatore è fuori dai progetti della Lazio e prossimo alla cessione.

Acerbi fuori rosa

Acerbi ('88) nonostante sia stato difeso da Sarri durante il ritiro da alcuni attacchi della tifoseria è finito fuori rosa. Oltrei ai problemi con i tifosi, Acerbi tecnicamente ha sofferto molto il passaggio dalla difesa a 3 di Inzaghi a quella a 4 di Sarri e male si assembla al gioco del tecnico. Gli arrivi di Romagnoli, Gila e Casale hanno fatto capire al difensore che è ormai fuori dalla Lazio. Acerbi on è stato nemmeno convocato per la sfida contro il Bologna vinta in rimonta dai biancocelesti e sarà fra gli esclusi anche per la partita di sabato contro il Torino. Il giocatore della Nazionale che ha vissuto la seconda parte di stagione da separato in casa aspetta l'offerta giusta per chiudere in maniera ufficiale la sua avventura alla Lazio.

Le richieste per Acerbi

Acerbi in questa sessione di mercato ha già rifiutato alcune offerte. Come annunciato dalla Lazio, il difensore ha rifiutato la destinazione Monza. In un comunicato del 12 agosto la Lazio ha sottolineato come era da luglio in trattativa con il club neopromosso per la cessione del giocatore ma il trasferimento è saltato causa volontà di Acerbi che ha detto no al Monza. Dietro il rifiuto di Acerbi c'è la volontà del calciatore di trasferirsi in una big della Serie A.

L'offerta dell'Inter per Acerbi

La big vicina ad Acerbi è l'Inter. I nerazzurri, nonostante la protesta dei suoi tifosi, sono già entrati in contatto con Lotito e hanno proposto alla Lazio un prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti sono favorevoli al prestito ma vogliono l'obbligo fissato a circa 4-5 milioni di euro. Nelle prossime ore sono previsti nuovi incontri fra Marotta e Lotito, che vuole liberarsi del giocatore sottocontratto ancora fino al 2025 e che pesa sulle casse biancocelesti con il suo ingaggio pesante di 2,5 milioni di euro a stagione. Acerbi dal canto suo gradisce il trasferimento in nerazzurro e a Milano dove ritroverebbe Simone Inzaghi suo ex allenatore proprio alla Lazio.