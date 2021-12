SS Lazio, Acerbi: il gol, il gesto polemico verso i tifosi e le scuse sui social. Ecco cosa è successo

Nonostante la vittoria contro il Genoa, le acque in casa Lazio non sembrano essere calmissime. Dopo la diserzione di alcuni calciatori alla cena di Natale del club, che ha fatto infuriare il presidente Claudio Lotito, ieri Francesco Acerbi ha esultato in maniera polemica, ma non solo. Infatti il difensore laziale nel post partita ha punto i pochi tifosi della Lazio presenti allo stadio. Poi ha chiesto scusa sui social.

Il gesto di Acerbi

Al 75esimo della partita contro il Genoa, Acerbi di testa su corner di Luis Alberto insacca la rete del momentaneo due a zero della Lazio. L'esultanza del difensore è però polemica. Il centrale difensivo infatti si porta il dito alla bocca e "zittisce" (rivolgendosi verso la Curva Nord) i tifosi dopo i malumori delle ultime settimane, specie dopo la brutta prestazione, personale, contro il Sassuolo.

Lo sfogo di Acerbi a Dazn

Come se non bastasse, Acerbi ai microfoni di Dazn si sfoga: "Non me ne frega di niente di quello che si dice, fa parte del nostro lavoro, di quello che facciamo. Meno male che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio. Essere al decimo posto con l’allenatore e la rosa che abbiamo non può farci piacere. Ce la stiamo mettendo tutta o quasi". Il calciatore però punge anche i tifosi della Lazio: "I tifosi mi mancano, già col covid non c'era nessuno, adesso ce ne sono ancora meno di quando c'era il covid" - e poi aggiunge - "Eravamo a zero, adesso siamo a 5 mila, io penso sempre positivo quindi va bene lo stesso". Parole pesanti di Acerbi anche se effettivamente se si pensa all'Olimpico quando gioca la Roma si vede lo stadio pieno, nei limiti delle restrizioni, con la Lazio l'affluenza di pubblico invece è molto più bassa. Inoltre il difensore non ha risparmiato una frecciatina al tecnico Sarri: "Era importante vincere, non giocare bene".

Le scuse di Acerbi

Nella notte poi Acerbi con un videomessaggio su tutti i suoi social ha chiesto scusa: "Ciao a tutti. Questa sera ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato unicamente dall'adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tenga alla Lazio, ai tifosi, al mondo Lazio. Vi mando un grande abbraccio, sempre forza Lazio". Acerbi prova a placare le acque, ma in casa Lazio un malumore di sottofondo per prestazioni e risultati si inizia a percepire, nonostante la volontà di Lotito di prolungare il contratto a Maurizio Sarri.