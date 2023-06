Lotito gongola: 80 milioni di euro per il mercato della Lazio

La Lazio gode questo finale di stagione ricco di soddisfazioni. Con il secondo posto in campionato e le qualificazioni in Champions League e in Supercoppa Italiana, la squadra di Lotito incassa diversi milioni per un mercato che può essere importante.

Lazio, quanto guadagna?

Gongola Lotito pronto ad incassare ben oltre 80 milioni di euro. Una cifra importantissimo per la Lazio dovuta all’annata più che positiva della squadra di Sarri. 50 milioni infatti arriveranno per la presenza in Champions League, 20 milioni è il premio per il secondo posto in campionato e 7,5 di diritti tv erogati dall’Uefa. A questi se ne aggiungono altri 5 milioni di euro per la presenza in Supercoppa che diventeranno 7 in caso di vittoria del trofeo.

Il caso Milinkovic-Savic

Il mercato della Lazio godrà dunque di un introito importante che potrebbe aumentare ancora di più con la cessione di Milinkovic-Savic. Fra il calciatore e il club non c’è rottura, ma non c’è intesa per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2024. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, la distanza sta sulla clausola rescissoria che Lotito vuole inserire nel nuovo contratto e no su durata e stipendio (triennale da circa 5 milioni di euro), il Sergente potrebbe partire già in questa finestra di mercato. Il patron laziale però punta ad incassare fra i 60-80 milioni di euro.

Tesoretto per il mercato

Al di là della cessione di Milinkovic-Savic, la Lazio avrà a disposizione un tesoretto importante per il mercato. Sarri vuole investire in attacco dove arriverà certamente una prima punta con Milik (’94) e Gimenez (2002) del Feyenoord i due candidati principali. I rinforzi riguarderanno anche gli esterni offensivi. Il sogno si chiama Berardi (’94) ma c’è alta concorrenza, più percorribili le piste che portano a Mariano svincolato dal Real Madrid e Karlsson dell’AZ Alkmaar. A centrocampo piace tanto Zielinski (scadenza di contratto nel 2024) prima scelta soprattutto in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Si seguono anche Loftus-Cheek già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea e Frattesi del Sassuolo.