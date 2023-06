Lorenzo Lauri è il nuovo ds del Futbol Montesacro

Novità importante in casa Futbol Montesacro. Infatti nella società rossonera entra in veste di direttore sportivo per la stagione 2023/2024 Lorenzo Lauri.

Lauri nella stagione conclusa ha militato nell'Aureliantica Aurelio e in precedenza è stato fra gli artefici della storica promozione in Eccellenza col Vicovaro. Lauri ds mentre Gatto va verso la permanenza in panchina.

Queste le parole di Lauri: "Sono contento della scelta. Il Futbol è una società giovane, che vuole fare una crescita graduale nel calcio regionale per questo sono felice di aver accettato e lavorerò sin da subito per dare il mio contributo. Ringrazio, nel frattempo, tutta la dirigenza uscente dell’Aureliantica Aurelio, lo staff e la squadra per l’esperienza che ho potuto vivere con loro".