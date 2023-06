"Grazie Roma". Il messaggio di Lamela dopo la finale di Europa League

Erik Lamela è stato uno dei protagonisti della finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. L'argentino ha realizzato uno dei rigori decisivi ma prima è finito nelle proteste giallorosse per un cartellino rosso non ricevuto. A pochi giorni dai festeggiamenti del suo primo trofeo Lamela ha lasciato un messaggio ai tifosi della Roma.

Gli episodi di Lamela

"El Coco" è entrato ad inizio secondo tempo per ribaltare la partita che vedeva la Roma avanti grazie al gol di Dybala. L'argentino si prende la scena nel secondo tempo supplementare quando viene ammonito per una gomitata al volto di Ibanez, che causa il labbro spaccato al difensore brasiliano. Proteste giallorosse per il colore del cartellino, che aumentano alla fine del secondo tempo supplementare quando Lamela stende platealmente Zalewski e l'arbitro prima intenzionato ad ammonire l'attaccante ci ripensa ed estrae il giallo verso Ocampos. Furia giallorossa. Lamela graziato si presenta così dal dischetto e non sbaglia il suo rigore, il secondo della serie.

Il messaggio di Lamela

Da ex Lamela è tornato a parlare dopo la vittoria dell'Europa League. Questo il messaggio sui social dell'argentino verso i tifosi della Roma: "Ciao a tutti i romanisti...voglio fare i complimenti a tutti per il percorso che avete fatto e per come avete giocato la finale. La Roma significa troppo per me, è stata la mia prima squadra in Europa e sarà sempre l'unica in Italia. Non avrei mai voluto giocare una finale contro di voi, ma chissà perché il destino ha voluto così. Avrei voluto salutarvi sotto la curva, ma ero troppo nervoso ed emozionato. Capisco il vostro dolore e capisco quelli che sono arrabbiati con me ma vi dico che niente e nessuno cambierà mai l'amore che sento per quella maglia. Io sono orgoglioso di averla indossata e amerò per sempre l'A.S.ROMA. FORZA E GRAZIE ROMA SEMPRE".

I numeri di Lamela

Argentino classe 1992 Lamela è arrivato alla Roma e in Europa nell'estate 2021 per 12 milioni di euro dopo gli anni al River Plate. In giallorosso è protagonista di partite altalenanti. Resta a Trigoria per due stagioni prima di essere ceduto al Tottenham per circa 30 milioni di euro. Con la maglia della Roma ha collezionato 67 presenze e 21 reti.