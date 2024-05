La W3 Maccarese sceglie la continuità: è rinnovo per mister Francesco Colantoni

La W3 Maccarese e mister Francesco Colantoni proseguiranno il loro solido rapporto anche nella stagione 2024/25. La società rende nota la volontà, reciproca, di prolungare la fiducia per il prossimo campionato. L'allenatore, dunque, continuerà il suo ottimo lavoro insieme a tutto lo staff, dando continuità ad un progetto tecnico che sinora ci ha visti toglierci grosse soddisfazioni. Seguono i commenti del Board di W3 e di Francesco Colantoni.

Le parole di Colantoni e della W3

BW3: "Siamo felici di proseguire con il mister, che ha dimostrato di essere il profilo perfetto per guidare una squadra che ha disputato un campionato emozionante, riportando entusiasmo e seguito nella comunità di Maccarese. La programmazione della società, concordemente con il mister, prosegue con immutato impegno e con la volontà reciproca di togliersi insieme tante altre soddisfazioni". Colantoni: "Sono contento di rimanere per un'altra stagione. E deciderlo insieme alla società oggi, quando ancora non sapremo che categoria faremo, è la dimostrazione che quando ci sono rispetto, progettualità e persone giuste non importa dove giocheremo, ma il fatto che lo faremo ancora insieme!"