La W3 Maccarese saluta bomber Alessio Damiani "Sono pronto per nuove sfide"

Non proseguirà la storia d'amore tra Alessio Damiani e la W3 Maccarese. Il bomber, autore di 43 gol in stagione, ha deciso di comune accordo con la W3 Maccarese di proseguire la sua carriera altrove. Non mancheranno le offerte per l'attaccante romano classe '94, che probabilmente proseguirà la sua carriera fuori dal Lazio. “Purtroppo con la W3 abbiamo già parlato, non trovando un accordo per il prossimo anno. A malincuore, finisce un percorso durato cinque anni. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto. Siamo cresciuti insieme, nel rispetto reciproco. Sarò sempre grato alla W3. Adesso, sono pronto per nuove sfide e sto valutando le alternative possibili.”