La W3 Maccarese pesca dal Ladispoli: ufficiale l'arrivo di un esterno

Arriva dal Ladispoli il primo acquisto del calciomercato estivo per la W3 Maccarese. La squadra, che ha salutato recentemente Alessio Damiani, ha chiuso l'accordo per l'esterno classe 2002. Aracri è cresciuto nel Ladispoli sin dalle giovanili, mettendosi in mostra nello scorso campionato di Eccellenza. "Daniele Aracri è un nuovo bianconero. Esterno classe 2002, nella scorsa stagione ha giocato in Eccellenza con la maglia dell'Academy Ladispoli (che ringraziamo per aver agevolato l'operazione). Benvenuto alla W3 Maccarese!".