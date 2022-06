La W3 Maccarese pareggia a Livorno e abbandona i playoff

Squadra in casa Us Livorno

Si ferma a Livorno la corsa playoff della W3 Maccarese, che però ha tutto per essere fiera del suo percorso ed è andata davvero ad un passo dalla finale degli Spareggi nazionali. A tradire la squadra laziale il gol di Frati in avvio, che dopo solo cinque minuti raccoglie il cross di Torromino per mandare in vantaggio i suoi. A rispondere ci pensa Tisei, che dal limite sigla il gol del pari e manda la sfida agli spogliatoi nella parità. La frazione però si chiude con un brutto episodio, una mega-rissa tra le due squadre causata da un contatto e con l'arbitro che riporta la calma solo con una manciata di ammonizioni. Al 53' si concentrano i rimpianti dei laziali, con il solito Tisei che prende la traversa con una botta dal limite e sulla ribattuta Troccoli vede negarsi un gol fatto da una grande parata del portiere del livorno Pulidori. I toscani volano così alla finale, dove affronteranno il Pomezia.

Livorno - W3 Maccarese 1-1

Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Palmiero (60' Petronelli), Russo, Ghinassi, Giuliani; Luci (34' Gargiulo), Apolloni; Pecchia (75' Franzoni), Frati (60' Giampà), Torromino (71' Bellazzini); Vantaggiato. A disposizione: Fontanelli, Panebianco, Ferretti, Gelsi. All. Angelini

Maccarese (3-4-2-1): Baldinetti; Pieri (90' Larosa), Dei Giudici, Mazzesi; Ciorciolini (83' Mirko Troccoli), Tisei, Matteo Troccoli (77' Russo), Finucci (72' Lo Monaco); Bergamini (60' Starace), Di Giovanni, Damiani. A disposizione: Balletta, Buonamano, Pellegrino, Di Pietrantonio. All. Manelli

Arbitro: Piccolo di Pordenone

Reti: 5' Frati, 23' Tisei

Note: angoli 2-1, ammonitI Di Giovanni, Pecchia, Vantaggiato, Mazzesi, Franzoni, Apolloni, spettatori 2.596