La W3 Maccarese crolla in casa contro l'Atletico Vescovio

Vittoria netta e a sorpresa dell'Atletico Vescovio in casa della W3 Maccarese, che perde così la seconda partita consecutiva in campionato. La squadra di casa ha sofferto tanto l'esuberanza atletica degli ospiti, che sono stati aggressivi su tutte le seconde palle e hanno propiziato una vittoria pesante e inaspettata alla vigilia. Ad aprire le marcature dopo solo 14 minuti è Barros, che segna l'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio arriva alla fine del primo tempo, con Manuel Capone che manda la W3 negli spogliatoi con tanto a cui pensare se vuole ribaltarla. La reazione non arriva nel secondo tempo, anche se il Vescovio resta in 10. Gli ospiti addirittura in inferiorità numerica trovano il gol del KO al 74' con Di Tartaglia, che in contropiede buca la porta della Maccarese, che nel finale perde anche Damiani, espulso per proteste.

W3 Maccarese - Atletico Vescovio 0-3 (14' pt Barros, 44' pt Capone, 29' st Di Tartaglia)