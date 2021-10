La W3 Maccarese batte anche il Campus EUR e continua la sua imbattibilità

Il girone A di Eccellenza per ora è un assolo della W3 Maccarese, che passa di misura sul campo del Campus EUR e continua la sua marcia verso il sogno Serie D con quattro vittorie in altrettante partite. Grande onore per i padroni di casa, che sin dal primo minuto hanno reso difficilissima la vita alla capolista. Sono proprio i ragazzi di mister Cangiano i primi ad andare vicini al vantaggio, con Visconti che si libera per il tiro ma mette di poco a lato. La risposta della W3 non si fa aspettare grazie a Di Giovanni, che in contropiede scappa alla difesa dei padroni di casa ma non riesce a trovare la via del gol.

Il gol che decide la partita arriva non molto dopo. Al 25' Troccoli piomba in area e si guadagna il rigore per fallo di Pietrini, con Tisei che trasforma. La Maccarese ha la possibilità di raddoppiare poco dopo sempre con Tisei, ma Barraco riesce a salvare una punizione destinata a morire sotto l'incrocio dei pali. Poche emozioni nel secondo tempo, con la Maccarese impegnata a difendere e che si porta a casa tre punti cruciali per il cammino, continuando la striscia di vittorie consecutive. Resta in zona playout il Campus EUR, ancora a secco di vittorie in campionato.