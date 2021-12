La Vis Sezze batte il Colleferro e conferma il secondo posto

Non riesce l'impresa al Colleferro, che si deve arrendere al cospetto della seconda in classifica del girone C, la Vis Sezze per un gol di Loria al 62' del secondo tempo. La squadra colleferrina non riesce a far seguire un altro successo dopo quello contro il Ferentino e resta così a 20 punti in classifica, con cinque punti di vantaggio sulla zona playout occupata nel suo primo posto disponibile dal città di Paliano. Discorsi di alta classifica invece per la Vis Sezze, che con 30 punti prova a tenere il ritmo della prima in classifica, la Lupa Frascati, mantenendo un discreto margine sul primo posto fuori dai playoff occupato dal Gaeta, distante sette punti.

Vis Sezze - Colleferro 1-0 (62' Loria)