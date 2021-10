La Vis Artena vince di misura contro il Lanusei ed esce dalla zona calda

La Vis Artena è corsara in casa contro il Lanusei, e si toglie la soddisfazione della seconda vittoria consecutiva in campionato. L'inizio dei padroni di casa è aggressivo, con Carbone e Di Vico che vanno vicini al vantaggio nella prima mezz'ora. Il gol decisivo però arriva quasi allo scadere del primo tempo, con una botta violenta da fuori area che trafigge Palombo e manda la Vis Artena in vantaggio negli spogliatoi. Al ritorno in campo la Vis va dritta alla ricerca del gol, con Di Vico che va ancora una volta vicino alla realizzazione. Nei minuti finali però i padroni di casa rischiano la beffa, in pieno recupero Gaetani prima centra la traversa da posizione defilata e poi trova una bella parata di Manni su una sua conclusione dal limite dell’area. Sarà l'ultimo sussulto della partita, che regala i tre punti alla Vis ed esce dalla zona retrocessione.

VIS ARTENA - LANUSEI 1-0

VIS ARTENA Manni, Pompei, Capodaglio, Sfanó, Paolacci (47’st Aglietti), Magliocchetti (38’st Catapano), Taviani (19’st Odianose), Maini (42’st D’Agostino), Di Vico (42’st Contucci), Carbone, Lucchese PANCHINA Chingari, Maugeri, Tornros, De Angelis ALLENATORE Perrotti

LANUSEI Palombo, Gualtieri (29’st Ciotoli), Raimo, Marrazzo, Gemini, Lazazzera, Darboe (14’st Gaetani), Meledandri (42’st Ravanelli), D’Alessandris (19’st Vari), Pischedda, Manca PANCHINA Marci, Agus, Selvini, Mastrone, Tomety ALLENATORE Campolo

MARCATORI Lucchese 43’pt

ARBITRO Aldi di Lanciano

ASSISTENTE Ciannarella di Napoli e Dell’Isola di Sapri

NOTE Ammoniti Gualtieri, Pischedda, Maini, Paolacci Angoli 0-3 Rec. 1’pt - 6’st