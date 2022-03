La Vis Artena sorprende la capolista Giugliano

Giornata di gloria per la Vis Artena, che sul proprio campo da una grossa soddisfazione ai suoi tifosi battendo il Giugliano, capolista del girone G di Serie D. A decidere il match i gol di Carbone e Mastropietro, il primo allo scadere del primo tempo dopo una ribattuta del portiere e il secondo alla mezz'ora della ripresa, anche lui bravo a ribattere in rete la respinta della traversa. La risposta del Giugliano è stata affidata a Ceparano, che al 17' del secondo tempo ha firmato il momentaneo pareggio per gli ospiti, un palo-gol che lascia fermo l'estremo difensore dei laziali. L'ultima risata però ce l'ha la Vis Artena, che conquista tre punti che consolidano ulteriormente la sua posizione in classifica. Resta il vantaggio in campionato per il Giugliano, che comanda il girone con nove punti sulla Torres seconda. I sardi però hanno una gara in meno e possono accorciare a sei punti.

VIS ARTENA - GIUGLIANO 2-1

VIS ARTENA Manni, Maugeri, Pompei, Capodaglio, Paolacci, Talone (36’st Maini), Mastropietro, Odianose, Contucci, Negro, Carbone PANCHINA Chingari, Taviani, Vittucci, Ferrieri, Di Vico, Cericola, Sordilli, Catapano ALLENATORE Perrotti

GIUGLIANO Baietti, Boccia, C. Poziello, De Rosa (40’st R. Poziello), Ferrari (19’st Kyeremateng), Cerone, Rizzo, Gladestony (31’st Emmanouil), Gentile, Zanon (8’st Ceparano), Mazzei (31’st Abonkelet) PANCHINA Costanzo, Vivolo, Caizzo, Biasol ALLENATORE Ferraro

MARCATORI Carbone 42’pt (V), Ceparano 17’st (G), Mastropietro 26’st (V)

ARBITRO Agostini di Milano

ASSISTENTI Mambelli di Cesena, Castellari di Bologna

NOTE Ammoniti De Rosa, Capodaglio, Mastropietro Angoli 7-6 Rec. 2’pt-5’st