La Vis Artena pareggia contro l'Insieme Formia

Posta in palio divisa a metà tra Vis Artena e Insieme Formia, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro occasioni per passare avanti. Il pareggio accontenta più l'Insieme Formia, nonostante la grande occasione avuta nel finale con Mincione e salvata da Manni, che con questo pari smuove la classifica e si porta a due punti dalla zona playout. Discorso diverso per l'Artena, che perde ulteriormente contatto con la zona playoff ora distante sette punti dall'Afragolese quinta.

SERIE D

VIS ARTENA - INSIEME FORMIA 0-0

VIS ARTENA Manni, Maugeri (26’st Negro), Pompei (11’st Capotosti), Capodaglio, Paolacci, Mastropietro, Taviani (17’st Odianose), Maini, Contucci, Di Vico, Lucchese PANCHINA Chingari, Vittucci, Ferrieri, Cericola, Raffin, Catapano ALLENATORE Perrotti

INSIEME FORMIA Zizzania, Iorio, Gentile (21’st Visconti), Di Vito (40’st Pirolozzi), Ioio, Tordini, Carbone (31’st Pelypenko), Gargiulo, Simonetti, Di Biase (21’st Camilli), Mincione PANCHINA Mancino, Palladino, Niang, Orlando, Ferretti ALLENATORE Starita

ARBITRO Okret di Gradisca

ASSISTENTI Giacomini di Viterbo e Mamouni di Tolmezzo

NOTE Ammoniti Pompei, Ioio, Mastropietro, Gargiulo, Visconti, Paolacci Angoli 2-6 Rec. 2’pt - 3’st