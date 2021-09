La Vis Artena non si ferma e firma un protagonista della scorsa stagione

Il calciomercato della Vis Artena è attivo anche a pochissimi giorni dall'esordio ufficiale in Serie D. Il nuovo colpo annunciato oggi dalla società del girone G è un ritorno importante, il centrocampista classe 2002 Lorenzo Carbone, già tra le file della Vis nella scorsa stagione. Il giovane centrocampista ha già militato in squadre di assoluto prestigio nella sua breve carriera, con passaggi nelle giovanili di Avellino e Parma. Carbone è stato prelevato dal Monterosi Tuscia, società di serie C, e ha deciso di tornare all'Artena dopo una brevissima parentesi all'inizio di questa stagione. Il giocatore ha già rilasciato per la pagina ufficiale del club le sue prime impressioni al ritorno nella squadra laziale. "Sono contento di ritrovare il gruppo compreso lo staff, ho deciso di tornare ad Artena per rilanciarmi e conoscendo l'ambiente, la società è lo staff credo sia la destinazione perfetta. Artena è un club che l'anno scorso mi ha dato tanto e tornare mi rende felice e sereno. Per quanto riguarda il campionato ho visto i vecchi e nuovi compagni, siamo una buona squadra. A livello personale spero di poter aiutare il più possibile per toglierci grandi soddisfazioni".