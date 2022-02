La Vis Artena cede in casa al Latte Dolce Sassari

Niente punti per la Vis Artena, che chiude il suo ottimo periodo perdendo in casa contro il Latte Dolce Sassari, che nonostante il finale di partita giocato in dieci riesce a strappare tre punti fondamentali con un rigore di Cabeccia concesso al tredicesimo del primo tempo. Un risultato che complica la rincorsa dell'Artena ad un posto nei playoff del girone G di Serie D, ora distanti cinque punti dal Cynthialbalonga quinto. Dalla parte della Vis però ci sono le due partite ancora da recuperare, che potrebbero significare un bottino di punti importanti per continuare una scalata possibile in una stagione molto complicata dal Covid.

VIS ARTENA - LATTE DOLCE 0-1

VIS ARTENA Manni, Capodaglio, Sfanó (1’st Origlia), Paolacci, Mastropietro, Odianose, Maini, Contucci, Carbone, Catapano (33’st Di Vico), Lucchese PANCHINA Chingari, Pompei, Talone, Vittucci, Di Vico, Cericola, Negro, Raffin, Origlia ALLENATORE Perrotti

LATTE DOLCE Carboni, Salvaterra, Pireddu, Cabeccia, Gianni, Cassini, Cannas, Piga, Bartolovic, Palombi (23’st Marcangeli), Grassi (20’st Piredda) PANCHINA Casillo, Fusco, Pilo, Piredda, Saba, Marcangeli, Altea, Palmas, Zecchinato ALLENATORE Scotto

MARCATORI Cabeccia 13’pt rig.

ARBITRO Grassi di Forlì

ASSISTENTI Amoroso di Piacenza e Grigenti di Ferrara

NOTE Espulso Grassi (LD) 27’st dalla panchina Ammoniti Palombi, Salvaterra, Mastropietro, Grassi, Maini, Cabeccia, Di Vico, Carboni Ang. 9-3 Rec. 1’pt - 5’st