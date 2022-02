La Vis Artena cala la cinquina contro l'Atletico Uri

Finisce in goleada la sfida tra Vis Artena e Atletico Uri, con i laziali che hanno sorpreso i sardi rimasti in 10 dal 25' per l'espulsione di Loru. Dopo una prima mezz'ora interlocutoria a spezzare il match ci hanno pensato Di Vico e Mastropietro, che tra il 37' e il 43' trovano il gol prima in mischia e poi con un bel contropiede finalizzato dall'ex Ostia Mare. I laziali dilagano nel secondo tempo, complice il gol di Mastropietro e due ripartenze vincenti di Odianose e Taviani, che fissano il risultato sullo 0-5 e fanno volare a cinque punti dai playoff la Vis Artena.

Atletico Uri – Vis Artena 0-5 (37′ Di Vico, 43′ e 55′ Mastropietro, 80′ Odianose, 87′ Taviani)