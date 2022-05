La Vis Artena cala il tris alla Nuova Florida

Squadra in casa

Blinda la salvezza la Vis Artena, che contro la Nuova Florida cala il tris e inguaia l'altra squadra laziale del girone G di Serie D, ora superata dalla Torres al secondo posto. A decidere il match il tris iniziale dell'Artena, che con Taviani nel primo tempo e Carbone e Odianose nel secondo indirizza in maniera definitiva il match. Inutile il gol di Grossi nel recupero, nonostante la Vis Artena fosse dal 34' in dieci per l'espulsione di Magliocchetti.

VIS ARTENA - NUOVA FLORIDA 3-1

VIS ARTENA Manni, Mauger (30'st Maini), Pompei, Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Magliocchetti, Talone (37'st Sordilli), Taviani (18'st Odianose), Contucci, Carbone PANCHINA Chingari, Vittucci, Ferrieri, Di Vico, Cericola, Lucchese ALLENATORE Perrotti

NUOVA FLORIDA Giordani, Moretti (20'pt Katseris), Cupellaro (15'st Menchinelli), Miola, Oliana, Capparella, Tamburlani (18'st Malano), Vannucci (1'st Scognamiglio), Grossi, Cesaretti, Trubiani (1'st Lovaglio) PANCHINA D'Adamo, De Petris, Morelli ALLENATORE Bussone

MARCATORI Taviani 19'pt (V), Carbone 22'st (V), Odianose 29'st (V), Grossi 47'st (N)

ARBITRO Molinaro di Lamezia Terme

ASSISTENTI Siracusano di Sulmona, Moretti di San Benedetto del Tronto

NOTE Espulsi al 34'st Magliocchetti (V) Ammoniti Tamburlani, Pompei, Vannucci, Paolacci, Taviani, Manni, Odianose Angoli 4-7 Rec. 3'pt-5'st