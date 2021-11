La Vis Artena cade in casa con la Torres e saluta la coppa

Tanti rimpianti per la Vis Artena, che saluta la Coppa Italia Serie D con una buona prestazione ma deve cadere sotto i colpi dell'attacco della Torres, che ha esposto i problemi difensivi della squadra di Perrotti. Era tutto iniziato per il meglio alla Vis, che passa in vantaggio al 24' con Taviani, che chiude in rete un cross nato da una rimessa laterale. Non si fa attendere la reazione della Torres, che trova il pari poco dopo sfruttando un incertezza di Negro. Al rientro in campo c'è ancora tanta Torres, che nei primi venti minuti prende il largo prima con Masala e poi con Pinna. L'autogol proprio del giocatore sardo rischia di propiziare la rimonta della Vis Artena, ma non riesce la rimonta e la squadra laziale deve salutare la coppa.

VIS ARTENA - TORRES 2-3

VIS ARTENA Chingari, Pompei, Capodaglio, Sfanó, Magliocchetti, Taviani (32’st Odianose) , Contucci, Di Vico (11’st Maini), D’Agostino (26’st Vittucci), Negro (11’st Jukic), Aglietti (11’st Maugeri) PANCHINA Manni, Paolacci, Halili, Schioppa ALLENATORE Perrotti

TORRES Garau, Mignogna (18’st Rossi), Ferrante, Demartis (30’st Piredda), Pinna S., Kujabi (1’st Masala), Ruocco (30’st Scotto), Tesio, Pinna R., Turchet (30’st Mukaj), Sabatini PANCHINA Salvato, Diakite, Lisai, Antonelli ALLENATORE Greco

MARCATORI Taviani 24’pt (V), Sabatini 30’pt (T), Masala 1’st (T), Pinna S. 19’st (T), Pinna S. Aut. 26’st (V)

ARBITRO Russo di Torre Annunziata

ASSISTENTI De Chirico di Molfetta, Fracchiola di Bari

NOTE Ammoniti Magliocchetti, Sabatini, Taviani, Jukic, Pinna S., Scotto, Sfanò Angoli 6-6 Rec. 1’pt - 4’st