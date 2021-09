La Vis Artena annuncia un nuovo attaccante dalla Svezia

Nuovo colpo per la Vis Artena, che nonostante la stagione sia già iniziata non ferma il suo mercato. Il giocatore di oggi è l'attaccante svedese classe 1993 Erik Törnros, possente punta di 1.94 che da subito darà il suo contributo. Nonostante la provenienza Törnros è stato prelevato dall'Acireale ed ha una buona esperienza nelle serie minori italiane, in cui è sbarcato nel 2020 a Nardò. La punta svedese ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali da giocatore dell'Artena. "Sono molto contento di aver firmato qui. Sono sicuro che sarà un'ottima esperienza per me e per la mia famiglia. Spero di disputare una grande stagione insieme alla squadra. E' un anno che sono in Italia e conosco soltanto il girone H. Mi piace moltissimo questo Paese e giocherei qui per tutta la vita. Sono un attaccante fisico, ho le caratteristiche della prima punta e mi piace battagliare in area di rigore. L'obiettivo è quello di fare bene e migliorare il piazzamento dello scorso anno. Proveremo a vincere tutte le partite, da parte mia mi auguro di contribuire con tanti gol".