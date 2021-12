La Vis Artena annuncia un colpo in attacco ex Roma e Genoa

Colpo in attacco della Vis Artena, che rinforza il reparto con l'ingaggio della punta classe 1995 Alan Mastropietro. Il nuovo acquisto della Vis proviene dall'Ostiamare, dove è stato capitano, ed ha un passato importante tra le giovanili di Roma e Genoa. Mastropietro ha già rilasciato le sue prime parole da giocatore della Vis Artena. “Ho scelto la Vis Artena perché secondo me è un progetto importante anche per il futuro. E’ una società seria, conosco tanti ragazzi che già sono qui e anche loro mi hanno convinto ad accettare. Non è stato facile lasciare l’Ostiamare, venivo da tre stagioni importanti e anche lì ho tanti amici, e i tifosi sono stati fantastici. Ma avevo bisogno di giocare con più continuità e quindi ho preso questa decisione di comune accordo con il club. L’obiettivo adesso è quello di dare il massimo e contribuire alla causa aiutando la squadra a raggiungere il suo obiettivo. Poi è chiaro, il sogno è sempre quello di fare gol”.